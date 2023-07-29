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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

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İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal da toplantıya katılırken, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal da toplantıya katılırken, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri Fenerbahçe Kalamış Spor Haberler

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