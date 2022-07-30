Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu toplantısı başladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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