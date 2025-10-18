Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Gergin Anlar

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyeler arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Eski başkanların konuşmalarının ardından kürsüye gelen önceki dönem yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Akın'a yönelik çıkışması sonrası, kongre üyeleri arasında karşılıklı diyalogla gerginlik arttı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tartışmanın yaşandığı alana gelerek kongre üyelerini sakinleştirdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da küfür eden üyeyi dışarı çıkartılmasını söyledi. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı daha sonra kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. - İSTANBUL