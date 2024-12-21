Fenerbahçe yönetimi toplandı: Mourinho ille yollar ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Son 3 maçta 5 puan kaybeden ve teknik direktör Jose Mourinho'nun eleştirildiği Kanarya'da yönetim, maçın ardından bir toplatı gerçekleştirdi.

MOURINHO'NUN AYRILIĞI GÜNDEME DAHİ GELMEDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleleri, tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor. Bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusu gündeme dahi gelmedi. Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti. Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatini tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONU ARIYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı. Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-2 Samsunspor

Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor

Fenerbahçe 2-2 Göztepe

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;