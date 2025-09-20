Fenerbahçe Yönetimi Oy Çokluğuyla İbra Edildi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ile yönetiminin 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi kongre üyelerinin kararına sunuldu. Yönetim kurulu oy çokluğuyla mali ve idari açıdan ibra edildi. 1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Başkan Ali Koç ve yönetiminin ibra edilmesinin ardından bir grup kongre üyesi 'Ali Koç burada dimdik ayakta' tezahüratı yaptı.