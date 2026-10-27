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Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılık kararını karşılıklı anlayışla duyurdu

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Kartal'ın ayrılma kararını yönetimle paylaştığını ve kararın karşılıklı anlayış ile saygı çerçevesinde değerlendirildiğini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal, son olarak ligde dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

Kaynak: AA
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