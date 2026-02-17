Haberler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Torunoğulları'ndan Seydikemer Belediyesine ziyaret
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi makamında ziyaret ederek sporun gelişimine dair görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Akdenizli, gençlere yönelik atılan adımları önemli bulduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

Torunoğulları'nı makamında ağırlayan Akdenizli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sporun gelişmesi ve gençlerin daha fazla imkana kavuşması adına atılan her adımı kıymetli bulduklarını belirten Akdenizli, "Nazik ziyaretleri için Ertan Torunoğulları'na teşekkür ediyorum." dedi.

Akdenizli'ye futbolcuların imzaladığı Fenerbahçe forması hediye eden Torunoğulları, misafirperverliği dolayısıyla Akdenizli'ye teşekkür etti.

Ziyarette, Torunoğulları'na, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğulları da eşlik etti.

Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -
500

