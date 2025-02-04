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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Mehmet Salih Dereli, düzenlenen cenaze töreniyle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Törene kulüp başkanları ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve camianın önde gelen isimlerinden iş insanı Mehmet Salih Dereli, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 5213 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularından merhum Mehmet Salih Dereli'nin cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine merhum Mehmet Salih Dereli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu Üyeleri, eski yöneticiler, eski sporcular, YDK ve kongre üyeleri, kulüp çalışanları ile iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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