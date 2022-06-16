Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! 'Transferi bitti' denilen Bruno Henrique aylarca oynayamayacak

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique transferlerinden sonra listenin tepesinde yer alan Bruno Henrique ile de imza aşamasına gelmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Brezilya Serie A'da oynanan karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı.

DİZİNDEN AMELİYAT OLACAK

Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlanan Henrique'nin son durumu netlik kazandı. Diz sakatlığı yaşadığı belirlenen 31 yaşındaki futbolcunun ameliyat olması gerektiği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan futbolcu için sarı-lacivertlilerin bu sakatlık sonrası nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

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