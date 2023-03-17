Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla şimdi yandı! İşte Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finalde Mancehster United ile eşleşti. Bu mücadelede tur atlayan taraf yarı finalde Juventus-Sporting maçının kazananıyla oynayacak.

Avrupa'nın kulüpler bazında ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SEVILLA'NIN RAKİBİ MANCHESTER UNITED OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finalde Manchester United'ın rakibi oldu. İngiliz devi turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bu maçta tur atlayan taraf ise yarı finalde Juventus-Sporting mücadelesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen - U.S. Gilloise

Feyenoord - Roma

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Juventus/Sporting Lizbon - Manchester United/Sevilla

Feyenoord/Roma - Bayer Leverkusen/U.S. Gilloise





MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da rövanşlar ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final mücadelelerinde ilk maçlar 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'de oynanacak.