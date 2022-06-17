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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Bruma'nın da katıldığı belirtildi.

Salonda ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanın, daha sonra sahada dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, 2 grup halinde yapılan şut çalışmasının ardından uygulanan taktik programla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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