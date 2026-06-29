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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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