Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ile Futbol Direktörü Devin Özek de idmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL