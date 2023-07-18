Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.