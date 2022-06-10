Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! Transferde işlem tamam - Haberler

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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! Transferde işlem tamam

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçtiği Lincoln Henrique transferinde mutlu sona yakın. 23 yaşındaki oyuncuyla her şartta anlaşan sarı lacivertliler, Santa Clara ile bonservis ödeme planı üzerinde görüşmeleri sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, ofansif orta saha pozisyonunda görev alan Lincoln Henrique ile anlaştı. Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Kulübü Santa Clara ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! Transferde işlem tamam

BİR DÖNEM ÇAYKUR RİZESPOR'DA OYNADI

23 yaşındaki Lincoln, Gremio altyapısında futbola başlarken 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ferhat Yıldız:

Bundan daha yetenekli topcularimiz var on numara icin . butopcu kotu bir topcu degil ama deger mi zoru isareti

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