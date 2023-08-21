Fenerbahçe Yelken Şubesi Optimist Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Optimist Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi birinci oldu. 11 takımın katıldığı organizasyonda ikinci Era Bodrum Yelken Spor Kulübü ve üçüncü Yalıkavak Yelken Kulübü oldu. Fenerbahçe, Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.