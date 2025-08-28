Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Haberler
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Ancak maça damga vuran anlardan biri Fenerbahçe yedek kulübesinde yaşanan tartışma oldu. Oyundan çıkan Brown'un takım arkadaşı Djiku’ya elini uzatmamasıyla yaşanan tartışmada Djiku’nun Brown'a sinirlenip bir eşyayı fırlattığı anlar yayına yansıdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler sahadan üzgün ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran anlardan biri saha içinden çok yedek kulübesinde yaşandı.

YAYINA YANSIDI

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara gelirken takım arkadaşı Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Bu hareket üzerine Djiku'nun oldukça sinirlendiği ve tepki göstererek önündeki bir eşyayı fırlattığı kameralara yansıdı. İki futbolcu arasındaki bu gerginlik, maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHodemmi 042:

sizden bir cacık olmaz .

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

yildizlar !?!?!?!?!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
