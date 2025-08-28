Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler sahadan üzgün ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran anlardan biri saha içinden çok yedek kulübesinde yaşandı.

YAYINA YANSIDI

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara gelirken takım arkadaşı Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Bu hareket üzerine Djiku'nun oldukça sinirlendiği ve tepki göstererek önündeki bir eşyayı fırlattığı kameralara yansıdı. İki futbolcu arasındaki bu gerginlik, maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.