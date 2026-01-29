Haberler

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté için yaptığı transfer teklifi Al-Ittihad tarafından reddedildi; sarı-lacivertliler Fransız yıldız için bir kez daha girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

  • Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan N'Golo Kanté için yaptığı transfer teklifi reddedildi.
  • N'Golo Kanté, Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması için baskı yaptı ancak bu girişim henüz olumlu sonuç vermedi.
  • N'Golo Kanté, Al-Ittihad formasıyla bu sezon 25 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kanté için yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen tecrübeli orta saha için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.

AL-ITTIHAD TEKLİFİ REDDETTİ

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté için sunduğu transfer teklifini geri çevirdi. Kulüp yönetiminin, Fransız futbolcunun ayrılığına şu aşamada onay vermediği ifade edildi.

KANTÉ'DEN KOLAYLIK TALEBİ

Haberde, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kanté'nin, kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması için baskı yaptığı ancak bu girişimin de henüz olumlu sonuç vermediği aktarıldı.

YENİ HAMLE BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yöneticilerin, N'Golo Kanté transferi için Al-Ittihad'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Görüşmelerin yeniden hız kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Al-Ittihad formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan N'Golo Kanté, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
