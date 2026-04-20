Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçının ardından

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Opet'e 68-55 kaybeden Galatasaray Çağdaş Faktoring'in başantrenörü Fırat Okul, sezon boyunca göstermiş oldukları mücadeleden duyduğu gururu dile getirdi. Oyuncularına teşekkür ederek, gelecek turnuvalara odaklandıklarını belirtti.

Okul ile basketbolculardan Elizabeth Williams, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son saniyeye kadar mücadele ettikleri için gururlu olduğunu vurgulayan Fırat Okul, "Bütün oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Bu sezon iyi bir iş çıkardık. Bütün kulvarlarda final oynadık. Bu bizim için çok iyi bir iş. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Bu benim ikinci finalim. Biz Türkiye'de 'Allah'ın hakkı üçtür' deriz." şeklinde konuştu.

Elizabeth ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mücadelemizle gurur duyuyorum. Önemli eksikliklerimiz vardı. Her zaman bu takım için elimden geleni yapacağım. Kaybetmek zor. Takım oyununda her zaman bir güzellik vardır. Bir hedefinizin olması ve takım halinde mücadele etmemiz, en çok minnettar olduğum şey."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
