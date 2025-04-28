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Fenerbahçe'ye verdiği ihtimali görmeniz lazım! Yapay zeka bitime 5 hafta kala şampiyonu ilan etti

Fenerbahçe'ye verdiği ihtimali görmeniz lazım! Yapay zeka bitime 5 hafta kala şampiyonu ilan etti
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Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı devam ederken, Euro Club Index güncellenen tahminleri yayınladı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %97 olarak, Fenerbahçe'nin ise %3 olarak güncellendi. Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirme ihtimali %62, Samsunspor'un 4. bitirme ihtimali ise %46 olarak belirtildi.

Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği, Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 3-1 mağlup ettiği maçlar sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu.

(1) GALATASARAY: 92 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 94 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 97 olarak güncellendi.

(2) FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 3 olarak güncellendi.

(3) BEŞİKTAŞ: 61 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 62 ihtimal verildi.

(4) SAMSUNSPOR: 60 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 46 ihtimal verildi.

(5) RAMS BAŞAKŞEHİR: 57 PUAN

(6) EYÜPSPOR: 54 PUAN

(7) TRABZONSPOR: 52 PUAN

(8) GAZİANTEP FK: 49 PUAN

(9) KASIMPAŞA: 49 PUAN

(10) KONYASPOR: 48 PUAN

(11) GÖZTEPE: 48 PUAN

(12) ANTALYASPOR: 47 PUAN

(13) KAYSERİSPOR: 45 PUAN

(14) RİZESPOR: 44 PUAN

(15) ALANYASPOR: 40 PUAN

(16) SİVASSPOR: 38 PUAN

(17) BODRUM FK: 38 PUAN

(18) HATAYSPOR: 23 PUAN

(19) ADANA DEMİRSPOR:1 PUAN

Haberler.com / Barış Polat - Spor

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Sezon başından beri bu kaçıncı oldu böyle? Yapay zekaya göre bilmem şuymuş da buymuş. Saçmasapan haberlere bir son verin artık. Yapay zeka dediğin nihayetinde insan eliyle ve beyniyle ortaya konmuş bir mekanizma. Geçin bunları be.

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Yabancı yapay zeka istiyoruz :))

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Haber YorumlarıBurak:

Bu sene böyle oldu ama seneye için Ali Koç "Seneye şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok." dedi bu bu iddaa nereden geliyorda bukadar eminsin? Nereden aldın duyumu? Kim ve kimler yardım edecek sana veya kim sözünü verdi? Seneye feneri şampiyon yapacaklar uyanık olmamız lazım yapının kralını önümüzdeki yıl göreceğiz

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