Fenerbahçe'ye verdiği ihtimali görmeniz lazım! Yapay zeka bitime 5 hafta kala şampiyonu ilan etti
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı devam ederken, Euro Club Index güncellenen tahminleri yayınladı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %97 olarak, Fenerbahçe'nin ise %3 olarak güncellendi. Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirme ihtimali %62, Samsunspor'un 4. bitirme ihtimali ise %46 olarak belirtildi.
Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.
YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY
Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği, Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 3-1 mağlup ettiği maçlar sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu.
(1) GALATASARAY: 92 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 94 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 97 olarak güncellendi.
(2) FENERBAHÇE: 88 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 3 olarak güncellendi.
(3) BEŞİKTAŞ: 61 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 62 ihtimal verildi.
(4) SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 46 ihtimal verildi.
(5) RAMS BAŞAKŞEHİR: 57 PUAN
(6) EYÜPSPOR: 54 PUAN
(7) TRABZONSPOR: 52 PUAN
(8) GAZİANTEP FK: 49 PUAN
(9) KASIMPAŞA: 49 PUAN
(10) KONYASPOR: 48 PUAN
(11) GÖZTEPE: 48 PUAN
(12) ANTALYASPOR: 47 PUAN
(13) KAYSERİSPOR: 45 PUAN
(14) RİZESPOR: 44 PUAN
(15) ALANYASPOR: 40 PUAN
(16) SİVASSPOR: 38 PUAN
(17) BODRUM FK: 38 PUAN
(18) HATAYSPOR: 23 PUAN
(19) ADANA DEMİRSPOR:1 PUAN