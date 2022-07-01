Fenerbahçe'ye veda etmişti! Jan Vesely'nin yeni adresi belli oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe Beko'da 8 yıl forma giyen ve geçtiğimiz günlerde takıma veda eden yıldız basketbolcu Jan Vesely, İspanyol devi Barcelona ile anlaşma sağladı. Barcelona, Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona, Jan Vesely ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, Jan Vesely ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı.
9 KUPA KAZANDI
Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.