Fenerbahçe'ye veda etmişti! Jan Vesely'nin yeni adresi belli oldu

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona, Jan Vesely ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, Jan Vesely ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı.

9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.