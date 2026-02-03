Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DE KANTE İPTAL

Yapılan açıklamada, "Yaşanan gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." denildi.

KANTE GEMİLERİ YAKTI

Suudi basınında yer alan haberlere göre; 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına gemileri yaktı. Deneyimli oyuncu, takımının bugün yaptığı antrenmana katılmayı reddetti. Kante'nin Al Ittihad kulübü yöneticilerine Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yeniden bildirdiği ifade edildi.