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Fenerbahçe'ye transfer olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Can Bartu Tesislerindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, ilk antrenmanına çıktı.

Livakovic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı. Hırvat eldiven, kaleci antrenörü Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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