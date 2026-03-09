Haberler

Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. İtalyan hoca, Fatih Karagümrük maçında kulübede yer almayacak. Öte yandan sarı kart gören bir diğer isim Ederson da cezası nedeniyle takımının yanında olamayacak.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gelecek hafta takımının yanında olmayacak.
  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson Moraes, gelecek hafta takımının yanında olmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu.

TEDESCO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalyan teknik adam, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek gelecek hafta takımının yanında olmayacağını açıkladı.

'GERÇEKTEN İNANILMAZ'

Gösterilen kartlara tepki gösteren Tedesco, "Bizler iki takım için de aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bu kuralların herkes için uygulanmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Domenico Tedesco olmayacak, Umberto Tedesco olmayacak, Emir (Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç) olmayacak. Gerçekten inanılmaz." dedi.

EDERSON DA CEZALI OLACAK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes de cezalı duruma düştü. İlk yarının sonunda hakeme itiraz eden tecrübeli kaleci, Fatih Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak.

Cemre Yıldız
