Fenerbahçe'ye sürpriz savunmacı! "Kule stoper" tanımını tam anlamıyla karşılıyor
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Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin hedefinde Marsilya'da forma giyen Isaak Toure var. 2.06'lık kule stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı da hedefliyor.
Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı bitirmek üzere olan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
TOURE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Fenerbahçe, TFF'nin 21 yaş altı yabancılar için belirlediği 3 oyunculuk kontenjanı kullanmak için harekete geçti. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Marsilya'nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure'ye kancayı taktı.
KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK
Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, 2.06'lık kule savunmacının sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile anlaşması durumunda Toure'nin sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceği öne sürüldü.