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Fenerbahçe'ye sürpriz savunmacı! "Kule stoper" tanımını tam anlamıyla karşılıyor

Spor Haberleri

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin hedefinde Marsilya'da forma giyen Isaak Toure var. 2.06'lık kule stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı da hedefliyor.

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı bitirmek üzere olan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TOURE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Fenerbahçe, TFF'nin 21 yaş altı yabancılar için belirlediği 3 oyunculuk kontenjanı kullanmak için harekete geçti. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Marsilya'nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure'ye kancayı taktı.

Fenerbahçe'ye sürpriz savunmacı! 'Kule stoper' tanımını tam anlamıyla karşılıyor

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, 2.06'lık kule savunmacının sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile anlaşması durumunda Toure'nin sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceği öne sürüldü.

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