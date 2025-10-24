Haberler

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
2025 Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'nin en zengin 14. ismi olan Hamdi Ulukaya'nın kurucusu ve CEO'su olduğu Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer) ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu iş birliğiyle Chobani, federasyonun "resmi beslenme ortağı" unvanını kazandı.

  • Hamdi Ulukaya'nın şirketi Chobani, ABD Futbol Federasyonu ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması imzaladı.
  • Chobani, ABD Futbol Federasyonu'nun resmi beslenme ortağı oldu.
  • Sponsorluk, genç futbolculara ve antrenörlere yönelik sosyal sorumluluk projelerini içeriyor.
  • Chobani, Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurucu ortaklarından biri oldu.
  • Chobani'nin kahve markası La Colombe, ABD Futbol Federasyonu'nun resmi kahve ortağı olarak duyuruldu.

Türkiye'nin en zengin isimlerinden ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin stadyum sponsoru olan Hamdi Ulukaya'nın liderliğindeki Chobani, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Fenerbahçe'nin stadyum sponsoru ve Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, ABD Futbol Federasyonu ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma, sadece ticari iş birliği değil, aynı zamanda genç sporculara yönelik sosyal sorumluluk projelerini de kapsıyor.

2,3 MİLYAR DOLARLIK SERVETİYLE FORBES LİSTESİNDE

2025 yılı itibarıyla Forbes Türk Milyarderler Listesi'nde 2,3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını küresel ölçekte büyütmeye devam ediyor. Şirketin ABD Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği yeni anlaşma, Chobani'yi federasyonun "resmi beslenme ortağı" konumuna getirdi.

GENÇ SPORCULARA DESTEK PROGRAMLARI

Sponsorluk kapsamında, genç futbolculara ve antrenörlere yönelik birçok sosyal girişim hayata geçiriliyor. "Chobani Ball Kids" ve "Soccer Forward Foundation" programlarıyla gençlik futbol kulüplerine burs imkânı sağlanırken, antrenör gelişim projeleri de desteklenecek. Bu girişimlerin, Amerikan futbolunun altyapı seviyesinde önemli bir katkı sunması bekleniyor.

ULUSAL ANTRENMAN MERKEZİNE ORTAK OLDU

Chobani, federasyonun tüm milli takımlarını tek çatı altında toplayacak olan Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurucu ortaklarından biri olarak da öne çıkıyor. Bu merkez, federasyonun altyapı yatırımlarının en büyük projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

LA COLOMBE RESMİ KAHVE ORTAĞI OLDU

Chobani'nin kahve markası La Colombe ise federasyonun resmi kahve ortağı olarak duyuruldu. Ortaklık kapsamında yürütülecek reklam kampanyaları ve uluslararası turnuvalarla birlikte, markanın yaklaşık 125 milyon ABD'li taraftara ulaşması hedefleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
