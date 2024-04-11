Fenerbahçe'ye şok! Takımın yıldızı ilk yarıda sakatlandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Oosterwolde sakatlandı.
KENDİNİ YERE BIRAKTI
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti.
FERDİ OYUNDA
Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.