Fenerbahçe'ye şok: İki yıldız isim Ferençvaros maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye şok: İki yıldız isim Ferençvaros maçında forma giyemeyecek
Güncelleme:
Temsilcimiz Fenerbahçe'de sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

  • İsmail Yüksek, Viktoria Plzen maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
  • Jayden Oosterwolde, Viktoria Plzen maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
  • İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Ferençvaros maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu müsabakada iki isimden kötü haber geldi.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekipte orta alanda topla buluşan Ladra, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü yapan İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi. Milli futbolcu, gördüğü bu kart sonrası cezalı duruma düştü.

OOSTERWOLDE DE FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten sonra Jayden Oosterwolde'den de tatsız haber geldi. Maçın 48. dakikasında Viktoria Plzen, ceza sahası dışı sağ kanadından Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle serbest vuruş kazandı. Oosterwolde, bu faulün ardından sarı kart gördü. Oosterwolde de İsmail Yüksek gibi cezalı duruma düştü. İki isim, Ferenvaros ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

