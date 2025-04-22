Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup eden ve seriyi 3-0 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu. VakıfBank böylelikle toplamda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
FENERBAHÇE'YE ŞANS VERMEDİLER
İlk seti 25-16 ile kazanan Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, ikinci seti de 25-15 ile hanesine yazdırdı. Üçüncü sette öne geçmeyi başaran Fenerbahçe 25-19 ile maçta durumu 2-1'e getirse de son sette hata yapmayan sarı-siyahlı ekip 25-19 ile galip geldi.
14. KEZ LİG ŞAMPİYONU OLDULAR
VakıfBank böylece toplamda 14. lig şampiyonluğuna ulaştı. Bundan önceki son şampiyonluğunu 2021-22 sezonunda kazanan sarı-siyahlı ekip iki yıl sonra yeniden zafere uzandı. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükselmişti.