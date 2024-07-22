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Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. İtalyan devi, geçen sezon sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen Cengiz için 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Kanarya da geçen sezonun başında 27 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. Jose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Cengiz Ünder Fenerbahçe Napoli Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Selçuk MUTLU:

adamda profösyönellik yok aynı Max Krause gibi yetenek var ama istediği zaman oynuyor morinho gönderiyorsa geldiği ücrete hemen gönderdinler zararı kurtarsınlar.

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