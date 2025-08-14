Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor

Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
Neymar'ın kaptanlığını yaptığı Brezilya Ligi ekibi Santos, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos ile görüşmelere başladı. Deneyimli savunmacının Brezilya ekibine sıcak baktığı ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Diego Carlos'a ülkesinden sürpriz bir talip çıktı. Neymar'ın kaptanlığını yaptığı Brezilya Ligi ekibi Santos, Diego Carlos'a talip oldu ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

SANTOS'A SICAK BAKIYOR

Haberde, 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun Brezilya ekibine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca Sarı-lacivertlilerin de izniyle transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak yaşadığı sakatlığın ardından forma giymekte zorlanan Diego Carlos, sadece 5 resmi maçta sahaya çıktı.

