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Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! 1 yılda yönetime dünyaları ödetti
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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jose Mourinho'nun 1 yıllık dönemi boyunca yapılan toplam harcamalar ortaya çıktı. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve ligde başarısız olan Mourinho'nun yönetimine 1 yılda tam 107.8 milyon euro harcandı. Bu maliyetin içinde 12 transfer, bonservis ve kira bedelleri, futbolculara ödenen maaşlar ve Mourinho'nun kendi maaşı dahil.

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak başarısız olan ve kupa dahi alamadan turnuvalardan elenen Jose Mourinho'ya 1 yıllık dönemi boyunca Fenerbahçe'nin yaptığı toplam harcama ortaya çıktı.

DÜNYALARI ÖDETTİ

Portekizli hoca basın toplantısında, " Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi" ifadesini kullandı. Ancak Mourinho bu görüşüne rağmen yaklaşık 1 yılda yönetime adeta dünyaları ödetti.

12 TRANSFER YAPTIRDI

Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon euro ödendi. Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon euroyu buldu.

1 YILDA 107.8 MİLYON EORULUK MALİYET

Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon euroyu buldu.

Takvim'de yer alan habere göre, böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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