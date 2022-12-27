Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Enner Valencia, dizinde oluşan problem nedeniyle Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi. Takımın en golcü futbolcusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.

DİZİNDEKİ AĞRILAR SEBEBİYLE

Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

DÜNYA KUPASI'NDA ZORLADI

Ekvador ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Valencia, dizinden problem yaşamıştı. Ülkesi için fedakarlık yapan tecrübeli golcü için bu pahalıya patladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title