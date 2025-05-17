Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'in yeni takımı belli oluyor
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İsmi Fenerbahçe ile anılan Jonathan David'in yeni takımı belli oluyor. Lille'den ayrılacağını açıklayan yıldız oyuncu Inter ile görüşmelere başladı.

Uzun süredir formasını giydiği Lille'den sezon sonu ayrılacağını açıklayan Jonathan David'in ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilere yıldız golcüden kötü haber geldi.

INTER İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Jonathan David, Serie A devi Inter ile görüşmelere başladı. İtalyan devinin Jonathan David'e imza attırmak için büyük mesafe kat ettiği belirtildi. Ayrıca Inter'in Kanadalı yıldıza yıllık 5 milyon euro teklif ettiği de aktarıldı.

SICAK BAKIYOR

Habere göre; 25 yaşındaki oyuncunun da kendisine gelen teklifler arasından Inter'in teklifine daha sıcak baktığı ifade edildi. Jonathan David'in kısa süre içerisinde Inter'e imza atabileceği aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Kanadalı forvet, bu sezon Lille formasıyla 48 maçta 25 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Yıldız isim, Fransız ekibinde çıktığı toplam 231 maçta ise 109 gol attı ve 30 asist yaptı. David, takımıyla bir kez de lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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