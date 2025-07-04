Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Kanadalı golcü oyuncu, Jonathan David'in yeni takımı resmen belli oldu.

JUVENTUS'A İMZA ATIYOR

Juventus, Fransa ekibi Lille'den sözleşmesi sona ererek ayrılan Jonathan David'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzerine Torino'ya geldi. David, Juventus ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir kontrata imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan David, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.