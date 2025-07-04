Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar

Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'ye kötü haber! Jonathan David'i resmen açıkladılar
Haber Videosu

Juventus, ismi Fenerbahçe ile de anılan ve bonservisi elinde olan Kanadalı santrfor Jonathan David'i transfer ettiğini duyurdu.

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Kanadalı golcü oyuncu, Jonathan David'in yeni takımı resmen belli oldu.

JUVENTUS'A İMZA ATIYOR

Juventus, Fransa ekibi Lille'den sözleşmesi sona ererek ayrılan Jonathan David'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzerine Torino'ya geldi. David, Juventus ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir kontrata imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan David, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.