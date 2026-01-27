Haberler

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali durumunu denetlemek üzere bir heyet gönderdi. 48 saat süren denetimde kulübün mali tabloları ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun transferi özel incelemeye alındı. UEFA'nın bu süreçte sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceği belirtildi.

  • UEFA, Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını Finansal Fair Play kapsamında denetledi.
  • UEFA, Kerem Aktürkoğlu transferini özel olarak inceleyecek.
  • UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi rapor talep edecek.

UEFA Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtları mercek altına alındı, Kerem Aktürkoğlu transferi için özel inceleme başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE UEFA DENETİMİ

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim firması Deloitte'ta görevli üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün mali kayıtlarını incelemek üzere kulüp binasına geldi.

48 SAATLİK YOĞUN İNCELEME

Heyet, geçtiğimiz perşembe günü başladığı çalışmaları cuma akşamına kadar sürdürdü. Yaklaşık 48 saat boyunca kulübün geçen sezona ait mali tabloları ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Denetçilerin tüm kayıtları titizlikle ele aldığı ve elde edilen veriler doğrultusunda resmi rapor hazırladığı belirtildi. UEFA'nın daha önce Galatasaray için de benzer bir denetim gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ ÖZEL GÜNDEMDE

Denetimin en dikkat çeken başlıklarından biri, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli kulübün üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından asıl değerlendirmenin mart ayında yapılacağı ifade edildi. UEFA'nın bu süreçte Kerem Aktürkoğlu transferini özel gündemine alacağı, sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceği aktarıldı.

TFF'DEN DE RAPOR TALEBİ

UEFA'nın yalnızca kulüpten gelen bilgilerle yetinmeyeceği, kamuoyuna yansıyan iddialar ve kendisine iletilen şikayetler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor isteyeceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor