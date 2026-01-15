Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapan Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek, gecenin kahramanı olmuştu. Kalesinde devleşen genç eldivenin aylık 22 bin 104 lira kazandığı ortaya çıktı.
- Beytullah Buğra İpek, Fenerbahçe karşısında 10 isabetli kurtarış yaptı.
- Beytullah Buğra İpek'in aylık ücreti 22 bin 104 liradır.
- Beytullah Buğra İpek, gol yemediği maç başına 5 bin lira prim almaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın şık golüyle rakibini 1-0 yendi.
10 İSABETLİ KURTARIŞ YAPTI
Fenerbahçe karşısında maçın başından sonuna kadar kalesinde adeta etten duvar ören Beytullah Buğra İpek, tam 10 kez rakiplerine gol şansı vermeyerek maça damga vurdu. 20 yaşındaki genç kaleci, gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazandı.
KAZANDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan maçın sonunda genç kalecinin aylık kazandığı ücret de ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaktan alınan bilgilere göre; genç file bekçisinin aylık 22 bin 104 lira kazandığı, gol yemediği maç başına da 5 bin lira prim aldığı belirtildi. Bu durum futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.