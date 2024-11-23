Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti

Anderson Talisca için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, oyuncunun ardından Al-Nassr ile de büyük oranda anlaşma sağladı

Fenerbahçe ilk temaslarda Talisca'nın maaşının bir kısmını Al-Nassr'a ödeterek kiralamak istese de Suudi temsilcisi bu talebi reddetti. Bir sonraki adımda ise satın alma opsiyonunun zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olacağı konusunda pazarlıklar yapıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin istediği gibi zorunlu olmayan bir opsiyon üzerinde anlaşma sağlandı. Talisca transferinde Al-Nassr ile Fenerbahçe artık opsiyon bedeli konusunda son pazarlıklarını yapıyor. Suudi ekibinin ilk talebinin 9 milyon euro olduğu, Fenerbahçe'nin ise masaya 6 milyon euro ile oturduğu vurgulandı.

8 MİLYON EUROYA İNDİ

Al-Nassr'ın ise pazarlıklar sürecinde 8 milyon euroya indiği belirtildi. Suudi ekibinin, Talisca'nın performansına bağlı opsiyonun kabul edilmesi halinde 7 milyon euroyu kabul edeceği de haber detayında yer aldı.