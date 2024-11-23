Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Talisca'yı renklerine bağlamak için yoğun bir mesai harcadı ve sonunda Al-Nassr ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin ilk talebi, Talisca'nın maaşının bir kısmını Al-Nassr'a ödeterek kiralamaktı ancak bu talep reddedildi. Ancak, Fenerbahçe'nin zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu üzerinde ısrar etmesi sonucunda bir anlaşma sağlandı. Şimdi taraflar, opsiyon bedeli üzerinde pazarlık yapıyorlar ve kısa bir süre içinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
Anderson Talisca için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, oyuncunun ardından Al-Nassr ile de büyük oranda anlaşma sağladı
Fenerbahçe ilk temaslarda Talisca'nın maaşının bir kısmını Al-Nassr'a ödeterek kiralamak istese de Suudi temsilcisi bu talebi reddetti. Bir sonraki adımda ise satın alma opsiyonunun zorunlu mu yoksa isteğe mi bağlı olacağı konusunda pazarlıklar yapıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin istediği gibi zorunlu olmayan bir opsiyon üzerinde anlaşma sağlandı. Talisca transferinde Al-Nassr ile Fenerbahçe artık opsiyon bedeli konusunda son pazarlıklarını yapıyor. Suudi ekibinin ilk talebinin 9 milyon euro olduğu, Fenerbahçe'nin ise masaya 6 milyon euro ile oturduğu vurgulandı.
8 MİLYON EUROYA İNDİ
Al-Nassr'ın ise pazarlıklar sürecinde 8 milyon euroya indiği belirtildi. Suudi ekibinin, Talisca'nın performansına bağlı opsiyonun kabul edilmesi halinde 7 milyon euroyu kabul edeceği de haber detayında yer aldı.