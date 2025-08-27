Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hareket

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hareket
Güncelleme:
Benfica, Fenerbahçe karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Milli oyuncu, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinmedi.

UEFA Şampiyonlar igi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

KEREM İLE BENFICA ÖNDE

Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

GOLÜN ARDINDAN SEVİNMEDİ

Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldızın attığı gol sonrası yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıd4r5rmvn98:

Paranın köpeği olduğu için sevinmedi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Alamadığınız Kerem hayallerinizi yıktı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Şimdi alın Kerem'i ....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSertac Yilmaz:

Adam golünü bir Türk takımına atmış saygıdan sevinmiyor. Gerçi , Sevinse suç sevinmese suç.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Benim adım kerem, feneri severem demiş, hahaha

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
