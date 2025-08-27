Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hareket
Benfica, Fenerbahçe karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Milli oyuncu, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinmedi.
UEFA Şampiyonlar igi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
KEREM İLE BENFICA ÖNDE
Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.
GOLÜN ARDINDAN SEVİNMEDİ
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldızın attığı gol sonrası yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.