2 haftada radara girdi: Milan Skriniar'a dev talip

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a attığı "transfer çalımı" Milan Skriniar'a, İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu. Skriniar, 30 Ocak'ta sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

SIMEONE YÖNETİME "ALIN" DEDİ

Kısa sürede gösterdiği performansla sarı-Lacivertli taraftarların takdirini kazanan Skriniar, Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin radarına girdi. Fichajes'in aktardığı haberde; savunmanın merkezinde sert bir profil oynatmak isteyen Arjantinli hocanın Slovak savunmacının ismini yönetime sunduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun performansını Simeone ve ekibi yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE'NİN SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Haberde deneyimli futbolcunun 15 milyon euroluk piyasa değerinin İspanyol ekibi tarafından karşılanabileceği vurgulandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin PSG ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde bulunmuyor. Milan Skriniar'ı Fransız devinden 6 aylığına kiralayan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperin yarım sezondaki maaşının 5 milyon euroluk bölümünü üstlendi.

"EN DOĞRU YERE GELDİM"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında konuşan Skriniar, "Başka opsiyonlarım da vardı ancak şimdi görüyorum ki en doğru adresteyim. Hayatımdaki en doğru kararlardan birini verdim. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Geldiği günden itibaren gösterdiği performansla kısa sürede savunmanın değişmez ismi olarak gösterilen Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı ve 741 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Slovak stoper, bu karşılaşmalarda 1 de asist yaptı.