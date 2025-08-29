Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan İsmail Kartal'ın yeni talibi sürpriz

Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan İsmail Kartal'ın yeni talibi sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan İsmail Kartal için Rusya'dan talip çıktı. Rusya Premier Lig'e kötü başlayan Spartak Moskova, teknik direktör arayışına girerken Kartal'ın adı gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'a Rusya'dan talip var.

SPARTAK MOSKOVA İSMAİL KARTAL'I İSTİYOR

Rusya Premier Lig'e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova'da hoca arayışları erken başladı. Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak'ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.

ÖN PLANA ÇIKTI

Son olarak Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıktı. Boşta olan İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı ifade edilirken Rus ekibinin İsmail Kartal ile görüşme planı yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yol ayrımına gidilmesinin ardından İsmail Kartal, sarı lacivertliler için de ciddi aday pozisyonunda. Teklif gelmesi durumunda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi

Saran istediği teknik direktörün ismini verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Özge:

Fenerbahçe olmazsa yapacak ,tıklanacak haberiniz olmaz.En büyüğünüz Fenerbahçe !!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.