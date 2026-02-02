Haberler

Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den

Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Güncelleme:
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay aldı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin Al-Ittihad'dan transferi için anlaşmaya vardı ve Kante sağlık kontrolünden geçti.
  • Suudi Arabistan Lig Yönetimi, N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi.
  • N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin haftalardır girişimlerini sürdürdüğü N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

KANTE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.

TRANSFER İÇİN ONAY VERDİLER

Kante'nin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Suudi Arabistan Lig Yönetimi'nden de Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye transferine onay verildi. Öte yandan Al Ittihad forması giyen Karim Benzema da Al Hilal'e transfer olacak. Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad, o boşluğu Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile dolduracak.

FENERBAHÇE'DEN KANTE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Kocaelispor maçı sonunda Kante transferi hakkında konuştu. Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Kante süper lige asensio gibi renk katacak

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Yeter geliyorsa gelsin. Bu nedir ya

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

