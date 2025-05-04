Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sarı kart gören Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 37. dakikada hakeme şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü. Yıldız isim Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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