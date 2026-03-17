Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada önemli bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Camara için 30 milyon euro bonservis talep eden Fransız ekibi ile pazarlık sürecine girecek. Camara'ya Liverpool ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Lamine Camara ile ilgileniyor.
  • Liverpool ve Atletico Madrid de Lamine Camara'ya ilgi gösteriyor.
  • Monaco, Lamine Camara için en az 30 milyon euro bonservis istiyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, orta saha için gündeme gelen isimler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin Monaco forması giyen Lamine Camara ile ilgilendiği iddia edildi.

KAPSAMLI TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'de sezon sonunda geniş çaplı bir kadro değişimi bekleniyor. Yönetimin özellikle orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı planladığı ifade ediliyor.

GORETZKA'DAN SONRA CAMARA GÜNDEMDE

Orta sahada "8 numara" pozisyonu için Leon Goretzka'nın ardından yeni bir aday daha ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

22 yaşındaki Senegalli futbolcuya yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Liverpool ve Atletico Madrid'in de ilgi gösterdiği belirtildi. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırdı.

MONACO 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız ekibinin, Lamine Camara için en az 30 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu sezon Monaco formasıyla 24 resmi maçta görev alan genç orta saha, 4 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Seko:

Ne oldu Kante kunteye..????????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası

Dönüşü muhteşem oldu!
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası

Dönüşü muhteşem oldu!
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken '51. eyalet' mesajı

Ülkeyi gözüne fena kestirdi! Dikkat çeken 51. eyalet mesajı
Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul

Yanıtı duyunca resmen alay etti: Git kendine gerçek bir iş bul