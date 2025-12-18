Haberler

Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken Berke Özer için Milan devreye girdi. Serie A devinin transfer girişimlerine başladığı iddia edilirken, olası satıştan Fenerbahçe'nin yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

  • Milan, Lille formasıyla performans gösteren Berke Özer'i transfer listesine aldı.
  • Fenerbahçe, Berke Özer'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
  • Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 20 resmi maçta 1800 dakika oynadı ve 7 maçta kalesini gole kapattı.

Lille formasıyla sergilediği başarılı performansla Fransa'da dikkatleri üzerine çeken Berke Özer için Avrupa'dan önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. 25 yaşındaki milli kalecinin yeni adresinin Serie A olabileceği öne sürüldü.

FRANSA'DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'daki performansıyla öne çıkan Berke Özer, yaz transfer döneminde Lille'e 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşme imzalayan genç kaleci, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre; sezon sonunda Mike Maignan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serie A devi Milan, Berke Özer'i transfer listesine aldı. İtalyan kulübünün, Lille formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan Berke için girişimlere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DE PAY ALACAK

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe oldu. Berke Özer'in bir sonraki satışından sarı-lacivertli kulübün yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Bu durum, olası transferi Fenerbahçe açısından da yakından takip edilen bir gelişme haline getirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 20 resmi maçta görev aldı ve toplam 1800 dakika sahada kaldı. 7 maçta kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi, bu süreçte 24 gole engel olamadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci

Herkes onu konuşuyor! Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası

130 milyon euroluk yıldızla takas edilecek iddiası
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Yurt dışındaki 3 ünlüye yakalama kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var

Yurt dışındaki 3 isme yakalama kararı! Aralarında Şeyma Subaşı da var
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
title