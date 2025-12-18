Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Lille formasıyla sergilediği başarılı performansla Fransa'da dikkatleri üzerine çeken Berke Özer için Avrupa'dan önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. 25 yaşındaki milli kalecinin yeni adresinin Serie A olabileceği öne sürüldü.

FRANSA'DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'daki performansıyla öne çıkan Berke Özer, yaz transfer döneminde Lille'e 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşme imzalayan genç kaleci, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre; sezon sonunda Mike Maignan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serie A devi Milan, Berke Özer'i transfer listesine aldı. İtalyan kulübünün, Lille formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan Berke için girişimlere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DE PAY ALACAK

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe oldu. Berke Özer'in bir sonraki satışından sarı-lacivertli kulübün yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Bu durum, olası transferi Fenerbahçe açısından da yakından takip edilen bir gelişme haline getirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 20 resmi maçta görev aldı ve toplam 1800 dakika sahada kaldı. 7 maçta kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi, bu süreçte 24 gole engel olamadı.