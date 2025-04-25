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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu

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Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımıyla 1 maç daha oynarsa Fenerbahçe, ikinci bonus almaya hak kazanacak. Arda'yı 20 milyon euro'ya satan Fenerbahçe, 1 maç sonra toplam 4 milyon euro bonus kazanmış olacak.

Fenerbahçe'den 2023-24 sezonunun başında Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor.

4 MİLYON EURO BONUS

Sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi bulunan Arda Güler, her 25 maçta bir 2 milyon euro Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Real Madrid formasını şu ana dek 49 kez giyen Arda, 1 maçta daha süre alırsa Fenerbahçe 4 milyon euroluk bonus kazanacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 36 maçta forma giyen yıldız isim, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Arda'nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

fener o parayı almasın diye bu sezon ardaya forma şansı vermezler artık..

Yorum Beğen19
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