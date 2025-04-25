Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu

Fenerbahçe'den 2023-24 sezonunun başında Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor.

4 MİLYON EURO BONUS

Sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi bulunan Arda Güler, her 25 maçta bir 2 milyon euro Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Real Madrid formasını şu ana dek 49 kez giyen Arda, 1 maçta daha süre alırsa Fenerbahçe 4 milyon euroluk bonus kazanacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 36 maçta forma giyen yıldız isim, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Arda'nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.