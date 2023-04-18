Fenerbahçe'ye Altay'dan sonra bir kötü haber daha! Zajc'ın son durumu belli oldu
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan sakatlanan Miha Zajc'ın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. Zajc, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz gün de Altay Bayındır, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc'ın son durumu netlik kazandı.
"YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.