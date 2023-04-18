Fenerbahçe'ye Altay'dan sonra bir kötü haber daha! Zajc'ın son durumu belli oldu

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan sakatlanan Miha Zajc'ın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. Zajc, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz gün de Altay Bayındır, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.