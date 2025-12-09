Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde
Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi sonuçlandı ve ihaleyi 46 milyar TL karşılığında Turgut İnşaat kazandı. İhale şartlarına göre Fenerbahçe'nin bu ihaleden 8 milyar TL kazanacağı belirtildi. Fenerbahçe, ödemenin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi peşin alacak.
Sadettin Saran Başkanlığı'ndaki Süper Lig devi Fenerbahçe'ye Ataşehir ihalesinden müjdeli haber geldi.
İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI
İbrahim Seten'in haberine göre; Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi başarıyla tamamlandı. Haberde, ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat'ın aldığı belirtildi.
FENERBAHÇE 8 MİLYAR TL KAZANACAK
İhale şartları gereği Fenerbahçe'nin buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.