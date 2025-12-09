Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde

Sadettin Saran Başkanlığı'ndaki Süper Lig devi Fenerbahçe'ye Ataşehir ihalesinden müjdeli haber geldi.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

İbrahim Seten'in haberine göre; Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi başarıyla tamamlandı. Haberde, ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat'ın aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE 8 MİLYAR TL KAZANACAK

İhale şartları gereği Fenerbahçe'nin buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.