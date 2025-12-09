Haberler

Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde

Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi sonuçlandı ve ihaleyi 46 milyar TL karşılığında Turgut İnşaat kazandı. İhale şartlarına göre Fenerbahçe'nin bu ihaleden 8 milyar TL kazanacağı belirtildi. Fenerbahçe, ödemenin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi peşin alacak.

Sadettin Saran Başkanlığı'ndaki Süper Lig devi Fenerbahçe'ye Ataşehir ihalesinden müjdeli haber geldi.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

İbrahim Seten'in haberine göre; Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi başarıyla tamamlandı. Haberde, ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat'ın aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE 8 MİLYAR TL KAZANACAK

İhale şartları gereği Fenerbahçe'nin buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Bahis kralı iyi karıştırdın ortalığı.. Kumar oynatmak serbest oynamak suç galiba

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Ercemal:

Bu parayı gene 5 kuruş top oynamayan sözde futbolcular yiyecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Hayatınız yalan dolan sahtekarlık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Mgk yine hayal görüyor aldırmayın siz ona salın kendi haline

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
