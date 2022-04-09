Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

BİLECİK (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan başkan vekili Erol Bilecik, her YDK toplantısının kendilerinde heyecan uyandırdığını söyledi.

Seçimi yönetecek divan kurulu listesini 4 adayın ortak belirlediğini vurgulayan Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplamdan 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda, ilk olarak başkan adayları açıklamada bulunacak.

Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Normal şartlarda geçtiğimiz sene yapılması gereken seçim, pandemi sebebiyle ertelenmişti. Bu nedenle seçilecek YDK başkanı, 2 yıl süreyle görev alacak.