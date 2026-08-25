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Fenerbahçe Lyon'a Savaşmaya Gidiyor

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Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 1-1'in rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Lyon'la karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta 4 eksik bulunan sarı-lacivertliler, kazanarak lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

4 eksik

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

Kaynak: AA
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